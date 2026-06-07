Hijo de Julio Jung relata sus úiltimos días antes de morir: "Estábamos de duelo hace tiempo debido a su salud"

07 jun. 2026 - 11:16 hrs.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte del histórico actor y comediante chileno Julio Jung, a los 84 años de edad.

Mientras prepara su despedida, su hijo, Julio Jung Duvauchelle, compartió detalles de los últimos días junto a su padre.

Según relató a LUN, la noticia la recibió la madrugada del sábado. "Me puse a llorar, pero luego respiré y comencé a ver los trámites. La familia está muy destrozada, aunque estábamos de duelo hace tiempo debido a su salud", contó.

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Los últimos momentos de Julio Jung

La última vez que compartieron fue el miércoles y ahí estuvo presente la pequeña hija del integrante de Detrás del Muro.

"Aunque mi padre ya hablaba poquito, se emocionó mucho y le dijo a Mati que estaba muy bonita. Para que estuviera contento, le llevamos un helado que parece sánguche porque le gustaba mucho. Todo fue maravilloso", recordó.

Luego, destacó el afecto que han recibido como familia una vez se conoció la noticia de su muerte: "Los actores no tenemos una seguridad económica, pero con todo el cariño que le han demostrado a mi padre, uno se siente millonario. Es impagable".

El velorio de Julio Jung se realiza este domingo 7 de junio, a partir de las 10:30 horas, en el Teatro Oriente, ubicado en Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia.

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