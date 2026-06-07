Hijo de Julio Jung relata sus úiltimos días antes de morir: "Estábamos de duelo hace tiempo debido a su salud"
El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte del histórico actor y comediante chileno Julio Jung, a los 84 años de edad.
Mientras prepara su despedida, su hijo, Julio Jung Duvauchelle, compartió detalles de los últimos días junto a su padre.
Según relató a LUN, la noticia la recibió la madrugada del sábado. "Me puse a llorar, pero luego respiré y comencé a ver los trámites. La familia está muy destrozada, aunque estábamos de duelo hace tiempo debido a su salud", contó.
Los últimos momentos de Julio Jung
La última vez que compartieron fue el miércoles y ahí estuvo presente la pequeña hija del integrante de Detrás del Muro.
"Aunque mi padre ya hablaba poquito, se emocionó mucho y le dijo a Mati que estaba muy bonita. Para que estuviera contento, le llevamos un helado que parece sánguche porque le gustaba mucho. Todo fue maravilloso", recordó.Ir a la siguiente nota
Luego, destacó el afecto que han recibido como familia una vez se conoció la noticia de su muerte: "Los actores no tenemos una seguridad económica, pero con todo el cariño que le han demostrado a mi padre, uno se siente millonario. Es impagable".
El velorio de Julio Jung se realiza este domingo 7 de junio, a partir de las 10:30 horas, en el Teatro Oriente, ubicado en Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia.
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