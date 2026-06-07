Marcando tendencia con "kitten heels": Florencia Araneda demuestra cómo lucir chic y elegante con tacos bajos

07 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Florencia Araneda regresó a Chile luego de varios días de viaje por México y luego por Estados Unidos, donde residen sus padres, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

Una vez en Santiago, la influencer compartió una sesión de fotos con un look otoñal en el que destacaron sus zapatos estilo kitten heels.

Look otoñal de Florencia Areneda

Florencia Araneda posó en un callejón con paredes de ladrillos vestida con un outfit elegante y chic, compuesto por un suéter gris de textura peluda, con una camisa blanca debajo.

Instagram @floaraneda

Lo completó con pantalones de tiro alto y corte ancho en color negro satinado, así como unos llamativos tacos bajos que rompieron la monocromía con su color burdeos.

El resultado, un atuendo ideal para pasear por la ciudad con comodidad, sin perder estilo y glamour. "¡Bella!, "Divina y extraordinaria" fueron algunos de los comentarios del post.

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