Así son los morning shots "antioxidantes" de Florencia Araneda: "Buenísimos para la piel"

31 may. 2026 - 10:00 hrs.

Para Florencia Araneda, la mañana es un momento muy importante de cada día, cuando realiza un ritual con dos "morning shots" que le dan un impulso natural a su cuerpo.

Así lo dio a conocer la hija de Marcela Vacarezza en sus historias de Instagram, donde reveló los ingredientes que contienen estas bebidas y los beneficios que cada una ofrece.

Morning shots de Florencia Araneda

El primer shot combina manzana verde, apio, jengibre y pepino, una mezcla que "ayuda con la hidratación, digestión y retención de líquidos", como detalló Florencia en su registro. Agregó que el pepino y el apio son refrescantes y el jengibre es antiinflamatorio.

Instagram @floaraneda

El segundo es más intenso y está hecho con naranja, limón verde, zanahoria, jengibre, cúrcuma y pimienta. Esta bebida está "más enfocada en desinflamar y aportar antioxidantes".

Florencia destacó que la cúrcuma y la pimienta mejoran la absorción, mientras que la combinación de zanahoria y cítricos "es buenísima para la piel y las defensas".

"Sí pueden potenciar cosas como inflamación, digestión, hidratación y aportan antioxidantes, pero no son mágicos ni reemplazan los hábitos del día a día", advirtió.

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