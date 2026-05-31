Así son los morning shots "antioxidantes" de Florencia Araneda: "Buenísimos para la piel"
Para Florencia Araneda, la mañana es un momento muy importante de cada día, cuando realiza un ritual con dos "morning shots" que le dan un impulso natural a su cuerpo.
Así lo dio a conocer la hija de Marcela Vacarezza en sus historias de Instagram, donde reveló los ingredientes que contienen estas bebidas y los beneficios que cada una ofrece.
Morning shots de Florencia Araneda
El primer shot combina manzana verde, apio, jengibre y pepino, una mezcla que "ayuda con la hidratación, digestión y retención de líquidos", como detalló Florencia en su registro. Agregó que el pepino y el apio son refrescantes y el jengibre es antiinflamatorio.
El segundo es más intenso y está hecho con naranja, limón verde, zanahoria, jengibre, cúrcuma y pimienta. Esta bebida está "más enfocada en desinflamar y aportar antioxidantes".
Florencia destacó que la cúrcuma y la pimienta mejoran la absorción, mientras que la combinación de zanahoria y cítricos "es buenísima para la piel y las defensas".Ir a la siguiente nota
"Sí pueden potenciar cosas como inflamación, digestión, hidratación y aportan antioxidantes, pero no son mágicos ni reemplazan los hábitos del día a día", advirtió.
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