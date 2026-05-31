Lo grabó su hijo: Maura Rivera y Mark González protagonizan inspirador video sobre "disfrutar de lo simple"

31 may. 2026 - 12:00 hrs.

Maura Rivera y Mark González suelen transformar los momentos cotidianos en pequeñas postales de alegría, y esta vez, volvieron a encantar a sus seguidores con una escena simple y luminosa.

En esta oportunidad, la bailarina nacional compartió en Instagram un inspirador video grabado por su hijo Mark, donde ella y el exfutbolista aparecen como los protagonistas de un instante espontáneo.

Inspirador momento entre Maura Rivera y Mark González

En el registro, los esposos disfrutan de la brisa, abrigados con parkas, mientras giran en su propio eje con los brazos extendidos y sonrisas cómplices. Posteriormente, ambos se unen en un tierno abrazo.

Instagram @maurarivera27

"Así como nos pueden ver en un festival de música electrónica, también nos pueden ver disfrutando de algo tan simple como el viento", escribió Maura sobre la escena. "No importa la edad que tengas, solo vive, agradece y disfruta el presente… inténtalo", agregó.

En los comentarios, Mark respondió con humor y cariño: “Mi amorcito, mucha explicación, a buen entendedor pocas palabras”, antes de cerrar con un tierno “te amo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maura Rivera ?? (@maurarivera27)

Todo sobre Maura Rivera