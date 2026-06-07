Animadores, participantes, fecha de estreno y más: Todo lo que debes saber sobre Volverías con tu ex? 2

07 jun. 2026 - 09:30 hrs.

¡Ya no queda nada! Tan solo un par de días tenemos que esperar para poder ver el estreno de Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega que se viene realmente impactante.

En un reciente adelanto, pudimos ver que las 10 parejas ya se han enfrentado a pruebas extenuantes y también han tenido reencuentros que han dejado coqueteos, pero también fuertes conflictos.

Si quieres saber más sobre el programa de telerrealidad que revolucionará las noches, sigue leyendo.

1. ¿Quiénes son los animadores?

Volverías con tu ex? 2 tendrá dos increíbles figuras en la conducción. Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez serán los encargados se animar cada capítulo.

Volverías con tu ex? 2

2. ¿Quiénes son los participantes?

Las tres primeras exparejas que se confirmaron para participar en Volverías con tu ex? 2 fueron Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova, Claudio Rojas con Hurubachi Pardo y Yamila Reyna.

Posteriormente, les siguieron Alexandra Dickerson junto a Mario Irazzoky, Rai Cerda con Sofía Latorre y Nicole "Luli" Moreno con Luis Mateucci.

Finalmente, la presencia de Estefanía Marquis y Carlos Águila; Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta; y Yasmín Valdés junto a Mariano Brozincevic también fue asegurada, además de Fernanda Brown y Christopher Peral.

3. ¿Cómo serán las competencias?

Cada semana, los famosos vivirán un ciclo que comenzará con la Competencia de Exparejas, donde las duplas deberán superar un desafiante circuito físico y mental. El dúo ganador obtendrá inmunidad total, mientras que el perdedor quedará nominado.

Luego, enfrentarán la Competencia Individual, que irá alternando entre hombres y mujeres. El participante que tenga el peor desempeño arrastrará a su ex a la nominación.

Posteriormente, llegará uno de los momentos más conflictivos, el Cara a Cara. Allí, los votos serán fundamentales para salvarse y el famoso que tenga más, quedará en riesgo, junto a su pareja.

Volverías con tu ex? 2

No todo estará perdido, pues las tres parejas nominadas podrán luchar en la Competencia de Salvación y solo una podrá restarse del duelo final.

Finalmente, dos dúos se medirán en la Eliminación y los que pierdan, tendrán que elegir si se van juntos o separados, es decir, amor u olvido.

4. ¿Cuándo es el estreno?

El estreno de Volverías con tu ex? 2 está programado para el próximo lunes 8 de junio, después de Reunión de Superados.

5. ¿Dónde se graba?

Hace ya un tiempo que las parejas se trasladaron hasta Perú, específicamente a Pachacamac, un sitio ubicado en la ciudad de Lima.

6. ¿Quién animará el React de Volverías con tu ex? 2 y cómo verlo?

¡Tenemos nuevas incorporaciones! Pues Eskarcita será la conductora oficial del React de Volverías con tu ex? 2 y contará en algunas ocasiones con la visita de nuestra Poli Flores y la participación de Danilo 21 en los capítulos del lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de junio. Para poder ver esta transmisión digital solo debes ingresar al canal oficial de Youtube de Mega.

Volverías con tu ex? 2

Todo sobre Volverías con tu ex? 2