Luis Jiménez decidió taparse el tatuaje con el nombre de Coté López: Así luce ahora

20 sept. 2026 - 16:01 hrs.

Luis Jiménez tomó la decisión de taparse un tatuaje con el hombre de su exesposa y se realizó un diseño completamente diferente.

Cabe recordar que la polémica protagonizada por el exfutbolista, Gala Caldirola y Coté López se tomó todos los portales y los programas de espectáculo.

El asunto fue que el ahora entrenador le fue infiel a la española con su exseñora y, mientras estaban armando toda una vida en Qatar, donde él está trabajando actualmente, la hispana se enteró de todo y decidió volver a Chile.

El tatuaje de Luis Jiménez

Luego de unos días, Luis Jiménez dio una entrevista hablando sobre el escándalo y uno de los detalles que llamó la atención fue el tatuaje que tenía en el cuello, que decía "María José", en honor a su exesposa y madre de sus cuatro hijos menores.

Incluso, en redes sociales varios criticaron al comunicador por no haberse borrado el escrito, considerando que actualmente está muy de moda este procedimiento.

Sin embargo, él no se refirió a la situación en particular, pero sí subió una fotografía comiendo una empanada, en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias, donde se vio que había tapado el nombre de Coté López por otro diseño, de un estilo completamente diferente y donde no se podía leer lo que estaba escrito anteriormente.

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