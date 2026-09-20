El tierno primer día de playa de Martina, la hija de Wilma González: "Le gustó la textura de la arena"

20 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Wilma González y su esposo, Nicolás Seguel, se llenaron de ternura con el primer viaje de su pequeña hija Martina a la playa.

La influencer fitness publicó un video donde se la ve pasear a la niña de tres meses por la orilla del mar en una mochila portabebés. En sus registros también se ve a la bebita relajada mientras se compenetra con la naturaleza.

La hija de Wilma González en la playa

"Mi bebé en sus primeros dias en la playita. ¡Las amo!", escribió Nico Seguel en un post donde su esposa paseaba a su hija con el paisaje marino en el fondo.

Pero fue otra historia de la entrenadora española donde salió a relucir el lado más tierno de su bebita. En un breve video se vio a la pequeña en el suelo, recostada sobre una manta mientras movía sus piecitos entre la arena.

"A Martina sí le gustó la textura de la arena", escribió González sobre la postal. En otra imagen, la niña estaba en el regazo de su mamá, cubierta con una cobijita.

Instagram @wilmagonzalezfit

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