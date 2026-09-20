"Feliz por lo se viene": Periodista de Meganoticias se emocionó al despedirse en vivo por nuevos desafíos

20 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Durante la mañana de este domingo 20 de septiembre, Luis Ugalde despidió con mucho cariño a una querida periodista de Meganoticias que emprende otros rumbos.

Luego de realizar un despacho sobre el valor que tendrá el peaje en las carreteras, Catalina Briones, quien se desempeñaba en el turno nocturno cubriendo temas policiales, recibió un especial mensaje de parte del conductor de Siempre Juntos.

"Tenemos noticias buenas y noticias malas; la noticia mala es que este es su último despacho, la noticia buena es que usted Catita se va con mejores condiciones a otro lugar. Cuando llega una oferta y es mejor... Eso, para usted, es lo mejor de todo", expresó el periodista.

Meganoticias

Las palabras de Catalina Briones

Catalina Briones escuchó atentamente las palabras de Luis Ugalde y explicó más sobre su salida: "Es verdad, me voy, agradecida de ti, de todos, de todo el equipo, de nuestro editor, Juan Carlos Lepe, de todo lo que me enseñó y lo que aprendí. Me voy con pena, obviamente, sentimientos encontrados, pero feliz por lo que se viene. Nos estaremos viendo seguramente".

Luego, el conductor del noticiero le dijo que iban a seguir en contacto y le deseó lo mejor en esta nueva etapa: "Te felicitamos mucho, te queremos, te vamos a echar de menos, hiciste un tremendo trabajo, en la noche, en un horario que es difícil, pero finalmente las recompensas llegan. Que te vaya excelente, te mandamos un aplauso".

Finalmente y bastante emocionada, la periodista destacó el cariño de todos: "Muchas gracias, yo soy superllorona, muchas gracias por todo nuevamente".

Todo sobre Entretenimiento