"Se ha vuelto mi mejor amiga": La compañera fiel de Lisandra Silva durante su exigente entrenamiento en China
Cuando Lisandra Silva anunció que estaba recibiendo clases de artes marciales en un templo shaolín en China, advirtió que enfrentaría el reto más difícil de su vida.
Y así lo ha demostrado día a día en sus historias de Instagram, donde se aprecian los complejos entrenamientos que exigen agilidad, fuerza y resistencia física y mental.
La mejor amiga de Lisandra Silva en el templo shaolin
Los seguidores de Lisandra pueden observar cómo ejecuta ejercicios y movimientos que requieren elasticidad y control corporal; también la han visto recibir golpes con bastones de madera para alimentar su tolerancia al dolor.
La modelo cubana contó que una de las actividades que realiza a primera hora cada día es subir y bajar unas largas escaleras. Y no solo lo hace a pie, también realiza parte del trayecto a gatas.
"Esta escalera se ha vuelto mi mejor amiga. 500 escalones. Hoy 4 veces para arriba y para abajo", escribió sobre la imagen donde se la ve junto a otros aprendices en la vía que ya se convirtió en su fiel compañera en este viaje que emprendió inspirada por su difunto padre.
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