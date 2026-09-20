"Se ha vuelto mi mejor amiga": La compañera fiel de Lisandra Silva durante su exigente entrenamiento en China

20 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Cuando Lisandra Silva anunció que estaba recibiendo clases de artes marciales en un templo shaolín en China, advirtió que enfrentaría el reto más difícil de su vida.

Y así lo ha demostrado día a día en sus historias de Instagram, donde se aprecian los complejos entrenamientos que exigen agilidad, fuerza y resistencia física y mental.

La mejor amiga de Lisandra Silva en el templo shaolin

Los seguidores de Lisandra pueden observar cómo ejecuta ejercicios y movimientos que requieren elasticidad y control corporal; también la han visto recibir golpes con bastones de madera para alimentar su tolerancia al dolor.

Instagram @lisandrasilva

La modelo cubana contó que una de las actividades que realiza a primera hora cada día es subir y bajar unas largas escaleras. Y no solo lo hace a pie, también realiza parte del trayecto a gatas.

"Esta escalera se ha vuelto mi mejor amiga. 500 escalones. Hoy 4 veces para arriba y para abajo", escribió sobre la imagen donde se la ve junto a otros aprendices en la vía que ya se convirtió en su fiel compañera en este viaje que emprendió inspirada por su difunto padre.

Instagram @lisandrasilva

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