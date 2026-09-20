Última noche: Así puedes ver en vivo La Pampilla de la Gente este domingo 20 de septiembre

20 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Este domingo 20 de septiembre, Mega transmitirá la última jornada de La Pampilla de la Gente, cerrando así una de las celebraciones más importantes de Fiestas Patrias en nuestro país.

Este año, el evento tendrá un carácter solidario, con el objetivo de apoyar la reconstrucción e impulsar la economía de la ciudad, que fue fuertemente afectada por el temporal ocurrido en julio pasado.

De forma inédita, cada noche de La Pampilla será transmitida en exclusiva por Megamedia, permitiendo que todo el país disfrute de la parrilla de artistas y humoristas que se presentarán en el "Escenario Monumental".

¿Cómo ver en vivo la última jornada de La Pampilla de la Gente?

La última jornada de La Pampilla llegará a todo Chile con una transmisión 100% en vivo por Mega, Mega 2 y Mega Go, este domingo 20 de septiembre, desde las 22:00 horas.

Durante esta última noche, los artistas que se presentarán son los siguientes:

Los Viking's 5.

Hombre Pan.

Organización X.

Tomo Como Rey.

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