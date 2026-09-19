Programación de Mega para este domingo 20 de septiembre: Conoce el horario de la Fiesta de la Pampilla

19 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 20 de septiembre, Mega tendrá una programación marcada por distintos recorridos, historias y casos que sorprenderán a los espectadores durante la jornada.

La tarde comenzará con una nueva entrega de De Paseo, espacio que recorrerá distintos destinos para conocer sus atractivos, historias y particulares rincones, combinando cultura y entretención.

En horario prime, Mega transmitirá la última noche de la tradicional Fiesta de la Pampilla, en una jornada marcada por la celebración de Fiestas Patrias.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 20 de septiembre?

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