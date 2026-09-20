Mira acá dónde es: Leonardo Farkas regalará 5 mil empanadas durante la última jornada de Fiestas Patrias

20 sept. 2026 - 12:10 hrs.

Para terminar las celebraciones de Fiestas Patrias de este 2026, Leonardo Farkas hizo un anuncio que dejó a varios muy atentos y se hizo viral en redes sociales.

Durante la noche de este sábado 19 de septiembre, el empresario llegó hasta las fondas del Parque O'Higgins y gozó con los shows musicales, pero también con el cariño de la gente.

Incluso, el millonario chileno quiso asistir a la típica celebración junto a su hijo, Daniel Farkas, y ambos lucieron destacados trajes de huasos.

Instagram

La promesa de Leonardo Farkas

En medio de la presentación del grupo Zúmbale Primo, Leonardo Farkas subió al escenario a compartir con los músicos e, incluso, lanzó una paya con la que sacó aplausos: "Aro, aro, aro, me acabo de comer un asado y el parrillero me dijo: 'Don Farkas' pucha que andai encachado".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando el empresario reveló que iba a regalar 5 mil empanadas a las personas que llegaran a esa misma fonda, desde el mediodía.

"Quería regalar más pisco sour, pero se acabó. Si yo hubiera sabido que venía tanta gente, hubiera venido de peluquería. Mañana, desde las 11 de la mañana, voy a regalar 5 mil empanadas a los primeros que entren", expresó.

Por supuesto que todo el público comenzó a celebrar el anuncio del músico y se mostraron interesados en disfrutar de este regalo este domingo 20 de septiembre en el Parque O'Higgins.

Todo sobre Leonardo Farkas