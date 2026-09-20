"Logró esquivarlo": Ignacia Antonia reveló el gran susto que vivió junto a su pareja y su hija en la carretera

20 sept. 2026 - 18:00 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Ignacia Antonia reveló una compleja situación que vivió junto a su familia mientras iban en el auto en la carretera.

En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias, la influencer, su pareja, Ak420, y la hija que tienen en común, Amelia, se trasladaron hacia un lugar para festejar esta festividad.

Todo estaba tranquilo, cuando de pronto una situación vial se desató y la creadora de contenido se asustó muchísimo.

¿Qué le pasó a Ignacia Antonia?

Junto a una tierna foto de su pequeña hija, Ignacia Antonia relató qué era lo que había sucedido: "Vamos en carretera y un auto perdió el control".

Afortunadamente, el cantante urbano, que iba al volante, estaba muy atento al camino y pudo reaccionar de buena forma: "Gracias a Dios, mi novio logró esquivarlo".

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Finalmente, la creadora de contenido hizo hincapié en la seguridad de su bebé: "Mi hija iba bien segura en su silla, pero el susto que me llevé".

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