José Antonio Raffo confirmó quiebre con Lux Pascal tras 15 años juntos: "Las relaciones evolucionan"
Luego de más de una década juntos, José Antonio Raffo reveló que su relación amorosa con Lux Pascal había llegado a su fin.
El actor asistió al programa de entrevistas online de Pamela Díaz, Sin Editar, donde fue consultado sobre cómo llevaba una relación a distancia, considerando que la actriz vive actualmente en Estados Unidos.
En ese momento, el intérprete se río y lanzó "que les gusta la chimuchina", pero luego explicó más a fondo en qué estado estaba su vínculo con la hermana de Pedro Pascal.
"Es una buena oportunidad para decir que yo he estado con la Lux hace 15 años, teníamos 18 y ahora tenemos prácticamente 35, las relaciones evolucionan para bien o para mal, nosotros tuvimos una relación muy exitosa, pero también es bueno decir la naturaleza de mi relación la Lux, es una relación hacia la amistad y la fraternidad eterna, que no se acaba nunca, más que una relación de pareja", explicó.
La aclaración de José Antonio Raffo
Posteriormente, José Antonio Raffo fue enfático en señalar que si bien, ya no tenía una relación amorosa con Lux Pascal, toda su familia iba a seguir siendo muy importante para él.Ir a la siguiente nota
"Yo no soy el cuñado de Chile, no soy el cuñado de Pedro Pascal pero sí es un hermano grande, mi suegro no es mi suegro pero sí es como un papá", expresó.
"Es una buena oportunidad para decir si es que la gente quiere juzgar mi relación desde la heteronormatividad y cómo se componen los conservadurismos en una relación, pueden considerar que tanto Lux como yo estamos solteros", agregó finalmente.
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