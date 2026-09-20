Vanesa Borghi "marca la diferencia" con sofisticada chaqueta estructurada: Así queda el look final

20 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Los detalles y los accesorios muchas veces son los encargados de elevar un outfit casual y así lo demostró Vanesa Borghi a través de su cuenta en Instagram.

La modelo y presentadora de televisión compartió las fotos de un atuendo total black que complementó con el toque de color de una chaqueta de diseño estructurado.

Eleva un look casual como Vanesa Borghi

En las imágenes, Vanesa Borghi posa con unos skinny jeans negros y botas altas de cuero del mismo color. Esta base bastante simple la combinó en la parte superior con una chaqueta en tono verde y de terminación holgada.

La sofisticada pieza marcó la diferencia al cerrarse de manera asimétrica con una serie de correas de cuero y por también incluir una especie de bufanda en la zona del cuello.

"Detalles que marcan la diferencia", escribió la argentina radicada en Chile sobre este atuendo que complementó con un maquillaje natural y una cola de cabello al estilo "clean look".

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