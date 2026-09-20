"Cuánto nos hacía falta": Kel Calderón emocionó con mensaje para Raquel Argandoña en especial viaje

20 sept. 2026 - 19:30 hrs.

Los últimos días han sido muy especiales para Kel Calderón y Raquel Argandoña, pues disfrutaron de un paradisíaco y entretenido viaje por algunos lugares de Europa.

La travesía de ambas comenzó en Lourdes, Francia, lugar donde se ubica el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, de la cual la animadora de 68 años es devota.

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La abogada decidió acompañar a su mamá a cumplir con este rito que intenta hacer todos los años y luego hicieron una parada por la Costa Amalfitana.

La dedicatoria de Kel Calderón y Raquel Argandoña

En medio de su viaje por las costas de Italia, Kel Calderón hizo una especial publicación en su cuenta de Instagram, donde le dedicó emotivas palabras a Raquel Argandoña.

"La sensación indescriptible de poder volver a vivir aventuras juntas después de tantos años... Creo que nunca nos olvidaremos de este día", comenzó escribiendo la influencer.

Luego, destacó el tiempo que han podido pasar juntas, luego de tanto trabajo: "Que tengamos muchos años más para seguir disfrutando por el mundo. Gracias por elegirme como tu compañera para este viaje de ensueño, cuánto nos hacía falta".

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Acompañado de lo anterior, Kel Calderón adjuntó varias fotografías con Raquel Argandoña, donde se les vio disfrutando de hermosas playas y ricas comidas.

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