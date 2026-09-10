"La vida de las madres estudiantes": Wilma González celebra importante logro académico junto a su hija Martina

10 sept. 2026 - 13:10 hrs.

Poco menos de tres meses después de dar a luz a su hija Martina, Wilma González celebra un importante logro académico en su carrera como entrenadora y preparadora física.

La influncer fitness compartió en sus historias de Instagram registros de su ceremonia de graduación, a la que asistió con su esposo Nico Seguel y su bebé.

Logro académico de Wilma González

En el año 2023 Wilma anunció con orgullo que recibió el certificado de Master Personal Training de la mano de la Academia Prodep y la Humboldt International University.

Ahora la española recibe una nueva credencial tras culminar un diplomado en Actividad Física Para el Embarazo y Post Parto, realizado en la Escuela de Kinesiología de la Universidad Finis Terrae.

Instagram @wilnagonzalezfit

En las imágenes que compartió se la ve en plena lactancia mientras esperaba su turno para que le entregaran el certificado. "Antes de recibir el diploma Martina quería tetita. La vida de la madres estudiantes", escribió sobre la postal.

Seguidamente, publicó un video de su paso por el escenario para la entrega del certificado, así como una tierna fotografía con el diploma en mano, junto a su marido y su niña. González agradeció a su familia, en especial a Seguel y a sus hijos Martina y Noah.

Para la ocasión, Wilma vistió un sobrio outfit de blazer y pantalón negros, con aros dorados y una delicada diadema negra.

Instagram @wilnagonzalezfit

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