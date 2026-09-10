"Hoy sé quién me quiere": Karla Melo llega a sus 40 años y lanza potente reflexión en su cumpleaños

10 sept. 2026 - 13:50 hrs.

Este 9 de septiembre, la cantante y actriz Karla Melo llegó a los 40 años y todo su círculo cercano la celebró en este día tan especial.

De hecho, una de las primeras en celebrar a Karla fue su hermana, Kamila, quien escribió un extenso post en redes sociales donde habló de lo mucho que la admiraba como familia, pero también como mujer, siendo alguien muy fuerte.

Por lo mismo, Karla decidió escribir un agradecimiento en redes sociales donde expresó todo lo que la hicieron sentir en su cumpleaños.

Karla Melo agradece por su cumpleaños

"Muchas gracias por tanto cariño; aún no termino de ver todos los mensajes y comentarios. Gracias por darse el tiempo de escribirme y desearme cosas lindas", afirmó la actriz.

En esa línea, siguió agradeciendo por el amor recibido, por sus amigas y amigos que la acompañaron y regalonearon, así como por los mensajes, llamadas y regalos. "Hoy sé quién me quiere de verdad porque me lo demuestran dedicando tiempo y amor hacia mí", expresó.

"Soy tan afortunada de tenerles, gracias a la vida, a lo bueno y malo que me ha pasado. Gracias a todo eso soy quien soy, y me siento feliz y bendecida; vamos por más", cerró.

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