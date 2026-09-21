¡Tiernísimo! Pangal Andrade y Melina Noto muestran el primer pie de cueca de su hija Alanna en Fiestas Patrias
Las Fiestas Patrias ya acabaron, pero eso no significa que los famosos dejen de compartir registros de lo que hicieron durante este fin de semana para celebrar a nuestro país.
Bajo este contexto, Melina Noto y Pangal Andrade dejaron registro en redes sociales de lo que fue el primer pie de cueca de Alanna, la hija de ambos.
Recordemos que Melina y Pangal se convirtieron en padres de Alanna en octubre del año pasado después de varios meses de espera y expectación.
El primer pie de cueca de Alanna
Y es que a través de historias de Instagram, el aventurero Pangal dejó registro de Alanna sobre el regazo de su madre, mientras sostenía un pañuelo en su mano y lo movía al ritmo de la cueca.
"Esa cueca", escribieron sus padres, felices de ver cómo la niña festejaba y celebraba en compañía de su familia su primera Fiesta Patria, inmortalizando este bello momento para los años venideros.