¡Tiernísimo! Pangal Andrade y Melina Noto muestran el primer pie de cueca de su hija Alanna en Fiestas Patrias

21 sept. 2026 - 10:40 hrs.

Las Fiestas Patrias ya acabaron, pero eso no significa que los famosos dejen de compartir registros de lo que hicieron durante este fin de semana para celebrar a nuestro país.

Bajo este contexto, Melina Noto y Pangal Andrade dejaron registro en redes sociales de lo que fue el primer pie de cueca de Alanna, la hija de ambos.

Recordemos que Melina y Pangal se convirtieron en padres de Alanna en octubre del año pasado después de varios meses de espera y expectación.

El primer pie de cueca de Alanna

Y es que a través de historias de Instagram, el aventurero Pangal dejó registro de Alanna sobre el regazo de su madre, mientras sostenía un pañuelo en su mano y lo movía al ritmo de la cueca.

"Esa cueca", escribieron sus padres, felices de ver cómo la niña festejaba y celebraba en compañía de su familia su primera Fiesta Patria, inmortalizando este bello momento para los años venideros.

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