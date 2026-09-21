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¡Tiernísimo! Pangal Andrade y Melina Noto muestran el primer pie de cueca de su hija Alanna en Fiestas Patrias instagram

¡Tiernísimo! Pangal Andrade y Melina Noto muestran el primer pie de cueca de su hija Alanna en Fiestas Patrias

  • Por Matías Rivera

Las Fiestas Patrias ya acabaron, pero eso no significa que los famosos dejen de compartir registros de lo que hicieron durante este fin de semana para celebrar a nuestro país. 

Bajo este contexto, Melina Noto y Pangal Andrade dejaron registro en redes sociales de lo que fue el primer pie de cueca de Alanna, la hija de ambos. 

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Recordemos que Melina y Pangal se convirtieron en padres de Alanna en octubre del año pasado después de varios meses de espera y expectación. 

El primer pie de cueca de Alanna

Y es que a través de historias de Instagram, el aventurero Pangal dejó registro de Alanna sobre el regazo de su madre, mientras sostenía un pañuelo en su mano y lo movía al ritmo de la cueca. 

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"Esa cueca", escribieron sus padres, felices de ver cómo la niña festejaba y celebraba en compañía de su familia su primera Fiesta Patria, inmortalizando este bello momento para los años venideros. 

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