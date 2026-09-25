Este lunes 28 se estrena Prohibida Obsesión: 5 razones que hacen imperdible la nueva nocturna de Mega

25 sept. 2026 - 13:15 hrs.

Prohibida Obsesión, la nueva teleserie del Área Dramática, protagonizada por Diego Muñoz, Sigrid Alegría y Fernanda Finsterbusch, debuta este lunes 28 a las 22:00, después de Reunión de Superados con una trama llena de amor, traiciones y secretos que consumirán a sus personajes.

Ad portas de su gran estreno, acá 5 claves para entrar al mundo de la nueva apuesta de Mega.

1. Mucho más que una infidelidad: el verdadero conflicto viene después

La infidelidad es el punto de partida, pero no el destino de la historia. Prohibida Obsesión explora qué ocurre cuando una decisión apresurada comienza a afectar el universo completo de un personaje y lo obliga a revisar aquello que creía seguro.

La historia muestra a tres hombres: Luciano (Diego Muñoz), Dante (Andrés Velasco) y Gaspar (Nicolás Poblete), quienes atraviesan distintas crisis y, de alguna manera, buscan justificar sus decisiones bajo la misma idea de hacerlo por su familia.

Prohibida Obsesión / Mega

2. Personajes que nos identifican desde sus bondades y errores

Uno de los conceptos que atraviesa la teleserie es la contradicción. Sus personajes pueden saber perfectamente que están cruzando un límite y, aun así, decidir hacerlo.

Luciano está convencido de tener una vida resuelta hasta que Bárbara (Fernanda Finsterbusch) aparece en su camino. Dante intenta sostener su matrimonio con Paloma (Mónica Godoy) mientras enfrenta problemas que ponen a prueba su propia seguridad de "macho proveedor". Gaspar, recién separado de Vivi (Celine Reymond), descubre que comenzar una etapa tampoco significa estar libre de decisiones complejas y de chocar de frente con realidades que afectan el ego y los sentimientos más profundos.

3. Tres mujeres, tres momentos distintos del amor

Antonia enfrentará el impacto de descubrir que la relación que consideraba sólida puede esconder una realidad que desconocía y que "hacer todo bien" asegura la felicidad. Paloma tendrá que preguntarse cuánto está dispuesta a sacrificar para sostener un matrimonio atravesado por las dificultades económicas, íntimas y afectivas y Vivi, recientemente separada de Gaspar, intentará volver a amar, sin saber que esa nueva esperanza, encarnada en Pablo (César Sepúlveda), esconde sombras y peligros.

4. Del romance ideal a un matrimonio que vivirá su mayor crisis

Después de haber interpretado a una pareja romántica en “Como la vida misma”, Sigrid Alegría y Diego Muñoz vuelven a encontrarse como matrimonio en pantalla, desde una situación totalmente distinta.

Antonia (Sigrid Alegría) y Luciano (Diego Muñoz) han construido una vida familiar y profesional aparentemente sólida. Son dos personas que creen conocerse y admirarse y que sufrirán las consecuencias de una decisión que desarmará sus emociones y estructuras.

5. Un elenco que suma nuevas caras y dos regresos especiales

Prohibida Obsesión reúne a figuras consolidadas y nuevas actores en historias que se cruzan más allá de la pareja central. Fernanda Finsterbusch asume su primer protagónico televisivo como Bárbara, personaje que tendrá un papel determinante en la historia de Luciano.

Prohibida Obsesión / Mega

Mónica Godoy regresa a las teleseries después de 8 años para debutar en el Área Dramática de Mega como Paloma y formar junto a Andrés Velasco una pareja que vivirá problemas cotidianos, con dosis importantes de humor y picardía.

Celine Reymond también tendrá un papel principal como Vivi, tras su último papel en 100 días para enamorarse. A ellos se suman Nicolás Poblete, Osvaldo Silva como Hernán y Lorena Capetillo como Coca, además de un elenco joven que incorpora nuevos conflictos y otras formas de entender las relaciones.

María Jesús Haran interpreta a Julieta, la hija de Luciano y Antonia, una universitaria en medio de un pololeo tóxico; y Florencia Crino será Marisol, la amiga que esconde un profundo amor por Bárbara. Ellas son parte de los nuevos nombres que propone nuestro canal para esta historia.

Prohibida Obsesión es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret, con la producción ejecutiva de Daniela Demicheli. La dirección general recae en Nicolás Alemparte, con la idea original de Luis Ponce, quien integra el grupo de guionistas junto a Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

No te olvides, Prohibida Obsesión se estrena este lunes 28 de septiembre, después de Reunión de Superados, por Mega. También estará disponible en Mega Go y Prime Video.

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