Skarleth Labra muestra su transformación tras cirugía en la nariz: "Quería un cambio muy armonioso"

25 sept. 2026 - 10:35 hrs.

Skarleth Labra sorprendió a sus seguidores al confesar que el pasado 18 de septiembre se sometió a una cirugía en su nariz por un problema de salud, pero también por estética.

"Por fin les puedo contar esto. Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. Quise abrirles este pedacito de mi proceso porque siempre me gusta ser transparente con ustedes", escribió la bailarina en un post de Instagram.

Transformación de Skar Labra tras cirugía

En su video, Skar Labra empezó mostrando un vistazo de su rostro ya en la clínica, justo antes de la intervención quirúrgica.

"Aquí, viéndome por última vez mi perfil. Bueno, se preguntarán '¿qué te hiciste, Skarleth?' Me hice una rinoseptoplastia", reveló.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

"Esto partió 100% por salud, tenía el tabique desviado y un cornete mucho más ancho que el otro. Literalmente respiraba solamente por un hoyito, para mí que bailo y entreno ahora hace poco, tener una nariz funcional, sana, era súper necesario", argumentó.

Luego, admitió que también se hizo un retoque estético. "Tampoco les voy a mentir. Ya que estábamos ahí aproveché de arreglarme la punta. Quería un cambio que fuera muy armonioso y natural y la doctora (Claudia Navarrete) tiene una mano increíble para lograr exactamente eso sin perder mis facciones", dijo.

"Cuando me sacaron todo y me vi por primera vez, no se imaginan la emoción", comentó mientras revelaba imágenes de su transformación.

Labra detalló que tras la cirugía se hizo un drenaje linfático y un tratamiento láser para bajar la inflamación, además expresó su satisfacción por el resultado.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

"De verdad que el cambio en cómo respiro y cómo se ve de frente y de perfil, es impresionante", destacó. Algunos de sus seguidores reaccionaron con sorpresa, mientras otros dijeron comprender sus razones para operarse.

"Es como si fuera otra persona"; "¿Por qué te hiciste eso, tus facciones siempre fueron muy lindas"; "Lo importante es que ella se sienta feliz"; "Decisiones que cambian nuestra calidad de vida. Te entiendo tanto. Un abrazo", comentaron.

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