Skar Labra se emociona por especial regalo de sus seguidoras: "Gracias por hacerme sentir acompañada siempre"

22 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Skarleth Labra se mantiene en constante comunicación con sus seguidores en redes sociales, con quienes comparte tips de maquillaje, belleza y moda, aunque ahora también da consejos para mejorar su condición física.

La bailarina e influencer cuenta con el respaldo de una comunidad de internautas que contribuyeron a su elección como reina de Viña 2026 y su éxito en concursos de televisión. Y un reciente gesto que recibió de un grupo de fans le hizo recordar que nunca está sola.

Flores amarillas para Skar Labra

El 21 de septiembre se celebró el Día de las Flores Amarillas, una tradición inspirada en la serie de televisión argentina Floricienta. Y Skar Labra justamente musicalizó una de sus historias de Instagram con la canción del drama juvenil, para mostrar el ramo que recibió de sus fans.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

"Quiero agradecer a mis merenguitas, porque nunca deja de emocionarme sentirlas tan cerquita", escribió sobre una segunda fotografía en la que abraza muy de cerca el bouquet.

"Sobre todo en momentos más sensibles, sus mensajes llegan de una forma que ustedes no se imaginan. Gracias por este detalle tan bonito y por hacerme sentir acompañada siempre", concluyó la creadora de contenido.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

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