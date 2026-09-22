El noble gesto que emocionó a Catalina Vallejos tras inesperado encuentro: "Estos detalles los agradezco"

22 sept. 2026 - 14:50 hrs.

Catalina Vallejos vivió una emotiva situación con una persona desconocida en medio de las celebraciones por el 21 de septiembre y la entrega de flores amarillas.

Precisamente, la excandidata a Miss Chile subió un video a Instagram donde decía que le pasó algo muy conmovedor en su viaje de Uber, ya que el conductor de la aplicación de viajes le había preguntado si había recibido flores amarillas.

De inmediato, ella contestó que no y lo que ocurrió luego la dejó tan emocionada que decidió compartirlo en redes sociales.

La emoción de Cata Vallejos

"Fue un caballero... me regaló una de un señor que vendía en la calle y me dijo: 'Ahora tienes una flor amarilla'", escribió, mientras de fondo se veía un video que grabó del conductor pagando el regalo que le entregó a Catalina.

Enseguida, dio las gracias de corazón y afirmó que "estos detalles los agradezco con el alma. Gracias Dios por ponerme personas así de buenas en el camino".

Más adelante subió dos videos detallando la situación, explicando que el caballero había regalado flores en la mañana a su pareja y, como gesto de amabilidad, regaló una a la modelo, alegrando su día con ese sutil gesto.

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