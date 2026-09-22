De Santorini a Milos: Las paradisíacas imágenes de Belén Soto y su pareja en las islas griegas

22 sept. 2026 - 15:40 hrs.

Belén Soto está complacida con su reciente viaje a Grecia junto a su pololo Daniel Cotic, con quien vivió una romántica y mágica experiencia en las islas Cícladas.

Si bien la actriz y modelo había publicado algunos registros de sus vacaciones en Santorini, ahora comparte nuevas postales con las que captó la esencia de otras islas vecinas en este famoso destino mediterráneo.

Las postales de Belén Soto en Santorini

"Vacaciones desde mi cámara", es el título que le dio Belén Soto a un carrusel con las increíbles fotografías que tomó en las islas de Milos y Folegandros.

A la escritora se la vio feliz en medio del paisaje en el que las típicas casas blancas en los riscos contrastan con la arena y el color turquesa del mar.

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Soto también posó con los acantilados de piedra caliza en el fondo y disfrutó de paseos en lancha. Y por supuesto, se deleitó en veladas nocturnas junto a Cotic, el ingeniero mexicano con quien se mudó a una nueva casa a fines de junio.

En las imágenes la artista aparece con elegantes vestidos playeros de distintos colores, que combinó con accesorios como sombreros, pañuelos, collares de piedras y unos distinguidos lentes de sol de la marca Chanel.

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