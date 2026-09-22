Las tiernas postales que compartió Christell para mostrar el paso de la maternidad: "Septiembre se ve así"

22 sept. 2026 - 16:30 hrs.

La vida de Christell ha cambiado por completo desde la llegada de su hijo Valentino, quien nació fruto de su relación con Roberto Parra.

Precisamente, la cantante infantil dio a luz a su bebé en julio de este año, por lo que está viviendo sus primeros meses como madre, situación que la tiene enormemente feliz.

El septiembre de Christell

Por lo mismo, en unos meses tan ajetreados como lo son los primeros meses de maternidad, Christell aprovechó un trend de Instagram para mostrar cómo ha avanzado su mes hasta este 22 de septiembre con distintas fotos.

La cantante realizó un collage con seis fotografías donde se puede ver en todas y cada una de ellas con Valentino, siendo este niño el centro de su universo desde ahora.

Por lo mismo, la situación causó bastante ternura entre sus seguidoras, quienes festejaron que la intérprete esté amando tanto esta etapa de su vida.

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