Un ramo no era suficiente: Ignacia Antonia muestra las bellas flores amarillas que le regaló Ak4:20

22 sept. 2026 - 13:10 hrs.

Este 21 de septiembre se vivió una fecha muy especial para miles de parejas en todo Chile, y es que, gracias a la proliferación de un trend de TikTok, este día se marca en el calendario de los hombres que deben regalar flores amarillas a su pareja.

Precisamente, muchos discuten en torno al origen de esta conmemoración. Sin embargo, lo que queda impuesto es que las parejas se debían regalar flores amarillas.

Fue así como el cantante urbano Ak4:20 no desaprovechó la oportunidad y entregó unos bellos ramos de flores a Ignacia Antonia, su pareja y madre de su hija.

Las flores que regaló Ak4:20 a Ignacia Antonia

Y es que fue la misma Ignacia Antonia quien dejó las postales de sus flores en redes sociales, lugar donde decidió exponer el gran gesto que tuvo su pareja con ella.

En la fotografía se pueden ver dos ramos de flores, uno grande y otro más pequeño, pero ambos con la misma composición estética, es decir, flores de distintos tipos pero amarillas.

La influencer se emocionó demasiado y decidió publicar la fotografía de los ramos que recibió con la canción "Flores Amarillas" de la serie argentina Floricienta.

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