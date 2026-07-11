El aplaudido cambio de estilo de Helhue Sukni: "Te ves estupenda con ese color"

11 jul. 2026 - 17:05 hrs.

Helhue Sukni estrenó un programa en YouTube, en cuyo primer capítulo despertó la empatía de sus seguidores al confesar lo difícil que ha sido para ella este año al quedar sola en casa sin sus hijas.

Pero más allá de comentar sobre los temas que tocó la abogada, sus seguidores destacaron el look que eligió para la ocasión.

Elogios al look de Helhue Sukni

En la mayoría de sus apariciones, Sukni luce su melena con flequillo y ondas naturales, un estilo que cambió para grabar "Hola amigos con la tía Helhue". La penalista eligió un peinado más estilizado, con el cabello liso, ordenado y con el flequillo recto.

Sus fans además aprobaron su outfit, compuesto por un chaleco tejido de cuello en "V" sobre una polera de mangas largas, ambos en tonos marrón y tierra, con pantalones blancos y botas.

"Te ves regia con ese peinado"; "Muy bello tu look, te queda excelente ese color"; "Te ves estupenda con ese color de pelo"; "Lindo tu pelo liso, te queda súper", expresaron algunos seguidores.

Instagram @helhuesukni

En un post más reciente, Helhue Sukni volvió a cambiar su estilismo. Aunque regresó al cabello ondulado, lo hizo con ondas perfectamente estructuradas en las puntas, una variación con la que también se llenó de halagos.

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