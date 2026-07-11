"Te extraño cada día": El conmovedor mensaje de Daniella Campos a su hija Florencia a 17 años de su partida

11 jul. 2026 - 16:00 hrs.

La figura del espectáculo nacional, Daniella Campos, utilizó sus redes sociales para recordar con emotivo mensaje a su hija Florencia, ya que se cumplieron 17 años de su nacimiento.

Es importante recordar que la bebé de Daniella nació el 8 de julio del 2009. Sin embargo, la pequeña sufrió un paro cardiorrespiratorio a los 11 días de nacida, mientras viajaban de La Serena a Santiago, lo que derivó en su muerte.

Por lo mismo, en la previa de este nuevo aniversario, la modelo decidió escribir un extenso texto para Florencia.

El emotivo mensaje de Daniella Campos a su hija

"Mi querida Florencia, hace unos días habrías cumplido 17 años. No fui capaz de escribirte ese día, porque hay dolores que siguen dejando sin palabras. No hay un solo día en que no piense cómo serías hoy. Sigues viviendo en cada recuerdo, en cada momento importante y en cada latido de nuestra familia", dijo en un comienzo Campos.

En esa línea, agregó que "siento que cuidas de nosotras desde el cielo, de tu hermanita Maite y de mí. Tu mirada sigue viviendo en la mía; nunca podré olvidar tus ojos, en ellos quedó para siempre una parte de mi corazón. Te extraño cada día. Te amo con un amor que no conoce el tiempo ni la distancia. Mientras yo viva, tú también vivirás en mí. Con todo mi amor, mamá".

Asimismo, en el registro pasó a mostrar fotografías de la pequeña que llegó a alumbrar sus días y que ahora la acompaña para siempre.

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