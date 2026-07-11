Con mensaje de Claudio Bravo incluido: Maura Rivera festeja un nuevo cumpleaños de Mark González

11 jul. 2026 - 17:30 hrs.

La bailarina Maura Rivera ocupó sus redes sociales para felicitar, festejar y celebrar una vez más a Mark González, esta vez por su cumpleaños número 42.

Precisamente, la pareja lleva más de 15 años y desde el primer momento han buscado formar una linda familia, lo que han logrado con el nacimiento de sus hijos Mark y Luciana, además de sus queridas mascotas, quienes son integrantes de este núcleo.

En ese contexto, la bailarina aprovechó la situación y no dejó pasar el momento en el que su pareja dio vuelta a la página de las edades.

Maura Rivera felicita a Mark González

En la publicación, la bailarina armó un carrusel donde la primera fotografía era de ambos sosteniendo la torta que compraron para conmemorar su vuelta al sol.

Asimismo, en las otras fotografías, Maura reunió distintas postales de su tiempo juntos. "Feliz cumpleaños, esposo. Te celebro hoy y siempre, @markgonzalez11 que la vida te colme de buenos momentos. Tu familia que te ama", escribió Rivera.

En esa línea, Mark contestó: "Los amo tanto, mi vida, gracias por estar siempre", además de que el histórico arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, también apareció en los comentarios para felicitar a su excompañero de camarín.

"Un fuerte abrazo, amigo, mis mejores deseos para ti siempre Mark. ¡Pásalo muy bien!", escribió el querido capitán de "La Roja".

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