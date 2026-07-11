Hijo de Pamela Díaz debuta como modelo profesional: Este fue el look de su primera sesión editorial

11 jul. 2026 - 12:00 hrs.

A sus 18 años, Mateo Neira, hijo de Pamela Díaz, dio un importante paso en su vida al debutar oficialmente como modelo profesional con una sesión fotográfica de estilo editorial.

El joven compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, donde rápidamente superó los 12 mil “likes”. La publicación también recibió el apoyo de su hermana, Trini Neira, quien la reposteó en sus historias.

¿Cómo fue el debut de Mateo Neira como modelo?

En la producción, el menor de los Neira vistió un conjunto de la Sastrería Sartoro, integrado por camisa verde claro, pantalones marrones, chaleco verde olivo y un saco a juego que colgó sobre su hombro. Este look lo complementó con mocasines marrones.

Instagram @trini.neira

"Con seguridad frente a las cámaras, disciplina y una marcada proyección, Mateo comienza este desafío acompañado por un equipo especializado en formación y desarrollo de modelos", indicó la sastrería en Instagram sobre este debut.

La misión del joven es poder participar en campañas publicitarias, editoriales, pasarelas y todo tipo de producciones asociadas a la moda y el mundo del entretenimiento.

Para lograrlo, se someterá a un largo y arduo período de preparación que incluye "entrenamiento en pasarela, expresión corporal, fotografía, imagen y comunicación".

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