La tierna dedicatoria de Maura Rivera a un compañero muy especial: "Aunque me juzgues con tu mirada..."

11 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Para Maura Rivera sus mascotas son compañeros indiscutibles y miembros esenciales de su grupo familiar. Por eso, nunca duda en celebrar sus cumpleaños con tiernas dedicatorias.

En esta ocasión, la bailarina nacional utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje especial a su gato siamés, Tom, que recientemente arribó a sus seis años de vida.

Tierno mensaje de Maura Rivera a su gato

Con el humor que la caracteriza, Maura compartió un breve video en el que se aprecia a su minino junto al escrito: "Se cree la última coca cola del desierto; supiera que no me costó ni un peso".

Instagram @maurarivera27

Sin embargo, en la descripción de su post dejó su verdadera dedicatoria: "Supieras lo tan especial que eres en mi vida. Aunque te creas la muerte, pienses que eres el dueño de la casa, me juzgues con tu mirada y creas que tú nos adoptaste a nosotros… te quiero igual".

"Amo que seas tan peludo, gigante y que duermas boca arriba donde sea sin importar nada. Love you, Tom", agregó.

Finalmente, Rivera concluyó su mensaje indicando: "Me gusta mucho tu personalidad, sin ser invasivo, pero demostrando mucho amor a diario, con una paciencia infinita cuando te agarro a besos. Gracias por cuidarme con tu magia de gato".

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