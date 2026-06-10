Colgando por la ventana: El divertido video de Maura Rivera y Mark González que sacó carcajadas en internet

10 jun. 2026 - 08:30 hrs.

Desde hace un tiempo, Mark González y Maura Rivera dieron un vuelco a sus redes sociales, en las que también suben videos de humor que se han viralizado con gran fuerza.

Precisamente, es esto último lo que ocurrió con un reciente video de la pareja que sacó risas a todos sus seguidores y a quienes no los seguían también, ya que alcanzó amplia difusión.

Y es que en este video reflejan la "típica" situación que ocurre cuando una pareja está enojada y la otra intenta solucionar la situación.

El divertido video de Mark González y Maura Rivera

En este registro se puede ver a Mark conduciendo su vehículo, mientras Maura va de copiloto. De inmediato, el exfutbolista pregunta a Rivera si es que sigue enojada, a lo que ella contesta que no.

Enseguida, Mark estira la mano para tocar la pierna de su esposa, pero al mirarla bien, nota que va colgada del borde de la puerta y agarrada del espejo.

Esta situación sacó muchas risas a sus seguidoras, las que en su mayoría confirmaron que sí eran así con sus maridos o parejas.

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