"Soy bendecida": Maura Rivera agradece el regalo que encontró en el jardín de su casa en Miami

20 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Luego de tres años de mudarse a Estados Unidos con su esposo Mark González y sus hijos, Maura Rivera luce feliz y adaptada a las bondades que ofrece la vida en Miami.

La bailarina siempre resalta cuánto le encanta la naturaleza que la rodea, en especial uno de los componentes de su jardín, que la sorprendió recientemente con un "regalo".

El regalo de Maura Rivera en Miami

En varias ocasiones, Maura se ha referido al enorme árbol que tiene en su casa y que en esta temporada la sorprendió con jugosos frutos.

"Ya cayó el primer mango que me dio el arbolito y que he esperado por tantos meses", expresó en un video de Instagram donde muestra el ejemplar enorme y maduro que recogió.

Instagram @maurarivera27

La influencer quedó sin palabras tras degustar la pulpa de la fruta, que ella misma calificó como un obsequio y que usó como ejemplo para demostrar la importancia de agradecer este tipo de detalles.

"Cada día hay nuevas razones para dar las gracias. Soy bendecida por tener este maravilloso regalo en el patio de mi casa", escribió en el post. "Te quiero mucho, arbolito", finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maura Rivera ?? (@maurarivera27)

Todo sobre Maura Rivera