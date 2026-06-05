El motivo que tiene orgullosos a Maura Rivera y Mark González: Su hijo tuvo importante logro académico

05 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Con el pecho lleno de orgullo. Así se encuentran Maura Rivera y Mark González tras el importante logro académico de uno de sus hijos.

Así lo dejó ver la bailarina, quien utilizó su cuenta de Instagram para vanagloriarse sobre el paso de Mark Jr.

El logro del hijo de Maura Rivera y Mark González

"Último día de clases de mis niños, estoy muy orgullosa de los dos. Tuvieron un gran año escolar lleno de aprendizaje, amigos y lindas experiencias. Ahora sus merecidas vacaciones de verano", comenzó escribiendo la ex Rojo.

En la misma imagen, Rivera reveló que este fue un día sumamente importante para el mayor de sus hijos.

"Pero además hoy es un día muy importante… La graduación de mi hijo que ya pasa a High School", agregó con orgullo.

Instagram @maurarivera27

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