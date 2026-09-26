Dani Urrizola sufre triste pérdida familiar en medio de viaje: "Qué ganas de ser un octavo de lo que fuiste"

26 sept. 2026 - 13:01 hrs.

La animadora de Viajando Ando, Dani Urrizola, sufrió una triste pérdida familiar en medio de la grabación de la nueva temporada del programa.

Precisamente, Dani se encuentra en Cancún, México, lugar donde recibió la noticia de que su abuela materna había fallecido a los 100 años. Es por esto que la conductora dejó un extenso texto recordando a su "Lolito".

Y es que en este mensaje Dani destacó lo importante que fue su abuela en su vida, siendo además una de las primeras alcaldesas de Chile.

Dani Urrizola recuerda a su abuela

"La vi dar discursos, parar el tiempo en cualquier lugar con solo su presencia, ser una mujer respetada en otros tiempos. Vivió 100 años. No fui periodista, ni diplomática, pero sin darme cuenta cumplí lo que soñabas para mí, una vida llena de contraste, velocidad, que me ha hecho ver tanto más de lo que jamás imaginé", destacó Dani.

En esa línea, agregó que "hoy te despido desde tan lejos que me recuerdan los costos, que pocos ven, de elegir una vida en movimiento. Pertenecer a todo y nada a la vez, despedir y dar la bienvenida siempre como espectadora lejana, aprender a encontrar a los que quiero en cielo, mar, nieve, hielo".

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"Qué ganas de ser un octavo de lo que fuiste y poder seguir viendo a través de mis ojos el mundo que tanto soñaste ver. Eres eterna, Lolito", cerró Dani, para luego publicar un documento de San Ignacio, comuna de la que fue alcaldesa, donde declaraban duelo comunal.

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