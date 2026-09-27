"Soy de amor": El emotivo video de Cony Capelli para anunciar que pasó el primer trimestre de embarazada

27 sept. 2026 - 15:26 hrs.

Cony Capelli está viviendo una de las mejores etapas de su vida con su embarazo; por lo mismo, se muestra muy ilusionada con todo lo que ocurre actualmente con ella.

Precisamente, la exchica reality compartió un tierno video donde recopiló distintos momentos que ha capturado desde que supo de su embarazo y desde que su pancita comenzó a crecer.

Recordemos que Capelli confirmó su embarazo a fines de julio con su pareja de aquel momento, Sebastián Daroch, con quien terminó hace tan solo unas semanas.

El tierno video de Cony Capelli

"Pasamos el primer trimestre con mi pollit@", escribió Capelli, en alusión a los tres meses que lleva embarazada y a que, por razones obvias, aún no sabe el sexo de su bebé.

La bailarina ambientó el video con la canción "Neo Roneo" de Rusowsky con Latin Mafia, tema que pega a la perfección con todo lo que acontece en la vida de Cony y cómo ha procesado su embarazo.

"Dos cositas lindas"; "La maternidad te sienta hermoso"; "Morimos de amor, eres la mami más linda", fueron algunos de los comentarios que recibió.

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