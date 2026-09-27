"Las regias con las regias": Karen Doggenweiler vive emocionante encuentro con Georgina Rodríguez en Francia

27 sept. 2026 - 13:34 hrs.

La animadora de Mucho Gusto, Karen Doggenweiler, vivió un inesperado, sorpresivo y agradable encuentro con una de las figuras del espectáculo más reconocidas a nivel mundial.

Precisamente, la también anfitriona del Festival de Viña del Mar se encuentra en Francia por unos acuerdos comerciales que debe cumplir con una reconocida marca y a aquel país también llegaron otras personas de renombre importante.

Una de ellas fue la modelo e influencer Georgina Rodríguez, esposa del reconocido futbolista y estrella del deporte Cristiano Ronaldo.

Karen Doggenweiler vive especial encuentro

"Miren con quién me encontré en el concierto", escribió Karen en un comienzo, ya que ambas coincidieron en el recital que Celine Dion entregó en dicho país.

Enseguida, agregó que "descubrí que no solo compartimos nuestro querido diseñador @alikaroui, sino que también el musical por Celine Dion".

Como era de esperar, las seguidoras comenzaron a pedir a Karen que la invitara para ser juez en el Festival de Viña del Mar, al mismo tiempo que comentaban "las regias con las regias".

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