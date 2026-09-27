"Mis amores": Kari Belén, exparticipante de El Internado, anuncia nacimiento de su bebé con tiernas postales

27 sept. 2026 - 12:12 hrs.

La modelo y exintegrante del reality El Internado, Karina Belén, confirmó a través de redes sociales el nacimiento de su primer hijo.

Precisamente, en junio de este año la figura de redes sociales anunció que estaba esperando a su primer bebé junto con su pareja, Kian Rodríguez.

Desde aquel mes ha pasado un tiempo y, cerrando septiembre, Kari tiene la gran noticia que pudo revelar a sus seguidores y seguidoras: ya es madre.

Kari Belén se convierte en madre

Fue la pareja de Kari, Kian, quien compartió a través de redes sociales una serie de registros confirmando que su bebé ya había nacido.

"Aquí vamos, mi amor, @karinabelenj te amo", escribió Rodríguez junto a una postal en la que aparecía con la influencer esperando el nacimiento del bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kian Rodriguez (@kian.rodriguez)

Más adelante subió otra fotografía donde se puede ver a Karina sentada en la cama de la clínica con su bebé en los brazos y dejó por claro que son "mis amores". Asimismo, agradeció la cantidad de mensajes y muestras de cariño.

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