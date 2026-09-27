"No voy a cambiar mi cara": Miss Chile responde sin filtro a quienes critican su nariz y apariencia física

27 sept. 2026 - 16:16 hrs.

La Miss Chile a Miss Universo, Dominga López, recibió bastantes cuestionamientos por no tener la apariencia "típica" que, según algunas personas, piden los concursos de belleza.

Y es que la mujer, quien representaba a Viña del Mar, fue elegida como la nueva Miss Universo Chile 2026 en una transmisión exclusiva de Mega, que la erigió como la candidata nacional que nos representará en la gran final en Puerto Rico.

Aunque la mayoría quedó feliz con la elección de Dominga, otras personas se han dedicado solo a criticar su físico y "belleza distinta", dando particular foco a la nariz de la modelo.

Domina López responde a las críticas por su nariz

En conversación con Revista Sarah, se le consultó por esta situación y la Miss Universo Chile, fiel a su estilo, lo manejó de forma clara y elegante.

"En el modelaje se aplaudía mi nariz; por ejemplo, me decían que si tuviera una nariz más hegemónica sería muy normal. De hecho, trabajar de modelo me hizo amar mucho más mi físico porque me di cuenta de que tal vez sí soy bonita. El modelaje me ayudó a entender que yo puedo trabajar con mi físico en Chile y en el extranjero", sostuvo en un comienzo.

En esa línea, expresó que "yo no voy a cambiar mi cara porque a la gente no le guste y, ¿sabes qué?, por cada comentario negativo que había, había 30 respuestas de personas diciendo que les gustaba mi apariencia".

A raíz de esto, cerró diciendo que "me amo. Mi trabajo de autoamor está más que hecho. Lo que sí me afecta es pensar, ¿qué proyecta este mensaje? ¿Qué mensaje damos realmente a las mujeres en Chile si les decimos que su Miss Universo actual no es lo suficientemente bonita?, ¿qué le queda al resto?".

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