La Carlita de TikTok desempolva fotos del pasado y muestra su impresionante evolución desde su infancia

27 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Este 2026 ha sido un año de transformación para la Carlita de TikTok, un proceso que inició con las cirugías estéticas a las que se sometió en enero en Estados Unidos.

La comediante se comprometió y se casó por el civil con el cantante Matt Hunter, y ahora se prepara para su boda por la iglesia el año entrante.

Fotos del recuerdo de la Carlita de TikTok

Durante esta temporada, a Carlita Inostroza se la ha visto entrenar con disciplina en el gimnasio y acudir a centros estéticos para tratamientos de belleza. Además, inició su último año en la universidad y trabaja en sus shows de comedia.

Esta es una versión renovada de la tiktoker, cuyos seguidores han podido ver su evolución desde sus inicios en el mundo de las plataformas digitales.

Y así ocurrió en una reciente publicación en sus historias de Instagram, donde desempolvó un video que publicó en TikTok hace seis años.

Instagram: @c4rliita

En la secuencia se aprecian distintas imágenes de la influencer en su niñez y adolescencia, hasta transformarse en la Carlita de 2019.

Instagram: @c4rliita

Sin embargo, desde la fecha de la publicación hasta la actualidad, el cambio también se ha hecho evidente. De hecho, hace poco se refirió a la cirugía estética que se realizó en la nariz. "No era fea, solo pobre", comentó en ese momento, con el humor que la caracteriza.

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