"Quiero estar tranquila": Cony Capelli confirma quiebre amoroso con el padre de su futuro hijo

14 sept. 2026 - 15:40 hrs.

Cony Capelli sorprendió a todos al revelar que la relación con Sebastián Daroch, padre del hijo que está esperando, llegó a su fin.

A fines de julio de este año, la exchica reality dejó a todas sus seguidoras felices tras anunciar que estaba embarazada con una hermosa recopilación de los momentos que vivió el día que contó a su familia.

Sin embargo, a poco más de un mes, la bailarina se vio en la obligación de confirmar su quiebre amoroso con Daroch tras varios rumores que comenzaron a surgir en los medios.

Cony Capelli confirma el fin de su relación

Precisamente, el medio de comunicación LimaLimón habló con Cony a través de mensajes directos en Instagram, donde consultaron si era verdad que había terminado.

La bailarina, sin muchos rodeos, confirmó los rumores, pero al mismo tiempo pidió tranquilidad en estos momentos tan difíciles para ella.

"Lo confirmo, nada más por mi bebé que viene en camino quiero estar tranquila", escribió, siendo este su único mensaje al respecto y con el que termina de sepultar su relación con Daroch.

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