Mega arrasa con el rating y se queda con el liderato del prime con su programación de fin de semana

14 sept. 2026 - 15:10 hrs.

El pasado fin de semana tuvo un solo líder en el prime de la televisión chilena. Mega obtuvo el primer lugar de audiencias en el horario estelar del viernes 11 con Detrás del Muro, el sábado 12 con Coliseo y el domingo 13 con Atrapados, 133 ante su competencia.

El estelar de sketches y humor comandado por Kike Morandé, Detrás del muro, se impuso a su competencia con un promedio de 797.886 personas por minuto entre las 22:13 y las 00:31, versus 662.807 de CHV, 254.019 de TVN y 220.523 de Canal 13.

Mega líder del prime en fin de semana

Por su parte, el programa de talentos de humor encabezado por María José Quintanilla, Coliseo, lideró su horario con un promedio de 496.513 personas por minuto entre las 22:09 y las 00:27. En ese horario, Canal 13 promedió 398.289 personas, CHV 308.760, y TVN llegó a 153.185 personas por minuto.

Finalmente, el programa policial Atrapados, 133, liderado por Luis Ugalde, promedió 705.492 personas por minuto, enquistándose en el primer lugar de audiencias entre las 22:26 y las 23:39.

En esa franja horaria, Canal 13 marcó 494.761 personas promedio, CHV 443.344 personas y TVN 284.768 personas promedio.

Detrás del Muro, Coliseo y Atrapados, 133, todos los fines de semana por Mega y MegaGO.

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