Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Papá chocho': El nostálgico mensaje de Hernán Calderón por el viaje de su hija Kel junto a su madre Instagram @hernancalderon

"Papá chocho": El nostálgico mensaje de Hernán Calderón por el viaje de su hija Kel junto a su madre

  • Por Morella Rivas

Mientras Kel Calderón está de viaje por Europa junto a su madre, la presentadora Raquel Argandoña, el padre de la influencer piensa en ella con nostalgia. 

Hernán Calderón publicó un emotivo mensaje sobre su despedida de su hija, junto a una fotografía donde posan abrazados y sonrientes.

Lo más visto de Entretenimiento

Mensaje de Hernán Calderón por el viaje de su hija Kel

"Papá chocho, tuve que madrugar para poder despedir a mi hija Kel. Volaba a Francia con mamá Raquel", escribió Calderón en su publicación en Instagram. "Ambas rumbo a París y de ahí a la procesión de la Virgen de Lourdes", detalló el abogado.

Instagram @hernancalderon

Y en efecto, el viernes pasado madre e hija aparecieron en una estación de la capital francesa, donde esperaban un tren a la localidad famosa por la peregrinación en honor a la figura mariana. Una vez allí, Kel compartió la imagen de una medalla con figura de herradura que Argandoña le regaló para la montura de su caballo Fargo. 

Ir a la siguiente nota

Entretanto, los seguidores de Hernán Calderón elogiaron la forma como se refirió a su exesposa. "Delicado, respetuoso, caballero. Tienes un excelente papá, Kel", escribió una internauta.

"Hermosa complicidad que tiene con su bella hija, me encanta"; "Se nota el amor que se tienen, los adoro"; "Me encanta esta dupla y la dupla de mamá e hija", expresaron otros.

Instagram

Todo sobre Kel Calderón

Leer más de

Minuto a minuto