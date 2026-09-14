"Papá chocho": El nostálgico mensaje de Hernán Calderón por el viaje de su hija Kel junto a su madre

14 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Mientras Kel Calderón está de viaje por Europa junto a su madre, la presentadora Raquel Argandoña, el padre de la influencer piensa en ella con nostalgia.

Hernán Calderón publicó un emotivo mensaje sobre su despedida de su hija, junto a una fotografía donde posan abrazados y sonrientes.

Mensaje de Hernán Calderón por el viaje de su hija Kel

"Papá chocho, tuve que madrugar para poder despedir a mi hija Kel. Volaba a Francia con mamá Raquel", escribió Calderón en su publicación en Instagram. "Ambas rumbo a París y de ahí a la procesión de la Virgen de Lourdes", detalló el abogado.

Instagram @hernancalderon

Y en efecto, el viernes pasado madre e hija aparecieron en una estación de la capital francesa, donde esperaban un tren a la localidad famosa por la peregrinación en honor a la figura mariana. Una vez allí, Kel compartió la imagen de una medalla con figura de herradura que Argandoña le regaló para la montura de su caballo Fargo.

Entretanto, los seguidores de Hernán Calderón elogiaron la forma como se refirió a su exesposa. "Delicado, respetuoso, caballero. Tienes un excelente papá, Kel", escribió una internauta.

"Hermosa complicidad que tiene con su bella hija, me encanta"; "Se nota el amor que se tienen, los adoro"; "Me encanta esta dupla y la dupla de mamá e hija", expresaron otros.

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