"Que tu viaje sea hermoso": Hernán y Kel Calderón despiden a amigo cercano de la familia con lindo mensaje

28 ag. 2026 - 12:40 hrs.

Durante la tarde del jueves, Hernán Calderón Salinas dio a conocer que uno de sus mejores amigos, Rafael Hernández, había fallecido.

Por lo mismo, el conocido abogado publicó varias imágenes de su compañero de vida, quien se mantuvo a su lado con su amistad por más de 5 décadas, y escribió: "Con enorme tristeza en el alma, comunico la partida de mi querido y gran amigo desde hace más de 50 años".

"Se fue tranquilo y estaba acompañado de María Pía y de sus cuatro hijos. Te extrañaré mucho, Rafita. Buen viaje", cerró Calderón Salinas.

Hernán y Kel Calderón despiden a amigo de la familia

En la caja de comentarios de dicha publicación apareció Kel Calderón, quien dejó un extenso texto para su padre a modo de consuelo.

"Papito mío, no sabes cómo me duele tu dolor... Solo te pido que encuentres consuelo en la gran amistad que vivieron por toda una vida. Refúgiate en los recuerdos y en que estoy segura de que el Rafa tenía más que claro de lo importante que era para ti", dijo la abogada.

En esa línea, escribió que "fuiste el mejor amigo que alguien podría desear y sé que Rafa te va a cuidar todos los días desde hoy en adelante; al fin ya está descansando".

Asimismo, Kel subió la publicación a sus historias y escribió: "Que tu viaje sea hermoso, Rafita".

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