El doloroso mensaje de Lisandra Silva al recordar a su padre: "¿Cómo se hace para seguir adelante?"

25 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Cuando llegó a China hace dos semanas para aprender artes marciales en un templo shaolin, Lisandra Silva dijo que uno de los motivos que la impulsó fue cumplir el sueño de su padre.

Antes de fallecer a finales de julio, Carlos Silva le dio el visto bueno a su hija para emprender esta aventura que no solo ha implicado duros entrenamientos, también una visita a la Gran Muralla.

Durante ese paseo la modelo cubana afirmó sentirse acompañada por su papá; sin embargo, después confesó que la sensación de ausencia también la embarga.

El dolor de Lisandra Silva por su padre

Este 25 de septiembre se celebra el Festival de la Luna en China, día en el que Lisandra se reunió con otros aprendices de artes marciales. El ambiente afectó la sensibilidad de la influencer, quien recordó con nostalgia a su papá.

"Mi gran amor por siempre", escribió al publicar en sus historias de Instagram una antigua foto de su infancia junto a su padre.

Instagram @lisandrasilva

Luego compartió un par de postales más recientes, para confesar que a veces se derrumba a pesar de la fortaleza que está demostrando con sus entrenamientos shaolín.

"Tú y yo, luna llena hoy, papi", expresó en inglés en una de las imágenes. "¿Alguien me dice cómo se hace para seguir adelante con este dolor tan grande?", preguntó en la siguiente fotografía.

"Me pasa que hay días que no logro avanzar. Todos se esperan que sea fuerte, ¿pero qué tal si no lo logro? ¿qué tal si me supera el dolor?", se sinceró la modelo.

Instagram @lisandrasilva

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