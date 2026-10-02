"Un desafío precioso": Wilma González comparte importante logro académico a meses de ser madre
La modelo y entrenadora española Wilma González compartió a través de redes sociales un importante logro académico que alcanzó este año.
Precisamente, Wilma, quien este año se convirtió en madre una vez más, alcanzó un nuevo grado académico que no dudó en compartir en redes sociales.
"Hoy comparto uno que me hace especialmente feliz: mi diplomado en Actividad Física para el Embarazo y Posparto de la Universidad Finis Terrae", dijo en un comienzo Wilma, en una fotografía donde aparece con su actual pareja, su familia y toda la generación.
Wilma González logra un avance en sus estudios
"Lo comencé con muchísima ilusión y, al poquito tiempo... ¡Me quedé embarazada de Martina! Así que prácticamente todo el embarazo transcurrió entre estudios, cansancio, hormonas y esa memoria que a veces parecía irse de vacaciones", comentó.
Dicho esto, agregó que "fue un desafío precioso y hoy, en pleno posparto, me he convertido en mi propio conejillo de Indias, llevando a la práctica lo aprendido y viviendo esta etapa también desde una nueva perspectiva profesional".
"Gracias a mi familia por acompañarme siempre. A veces estamos tan pendientes de lo que nos falta por conseguir que olvidamos celebrar todo lo que ya hemos logrado", expresó.
Finalmente, cerró diciendo que "faltó Noah (hijo mayor) en las fotos porque ese día tenía un compromiso, pero mi niño grande siempre está presente".
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