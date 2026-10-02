"Papá": Pangal Andrade se derrite de amor tras inesperadas palabras de su hija Alanna

02 oct. 2026 - 15:40 hrs.

Pangal Andrade es conocido por ser un gran aventurero, chico reality capaz de todo, pero durante los últimos meses ha demostrado que también es un excelente papá.

Precisamente, Andrade se convirtió en padre por primera vez tras el nacimiento de Alanna, su hija, que nació fruto de la relación con Melina Noto, con quien se ha acompañado en este largo camino que es la paternidad.

Pangal, con todos sus compromisos, intenta estar lo más presente con Alanna y por lo mismo comparte cada gran instancia con su hija.

El orgullo de Pangal

Y fue así como durante las últimas horas Pangal compartió un video en el que se ve cómo sostiene a Alanna en su regazo, mientras él repite "Papá".

De manera inesperada, la niña abre su boca y esboza un leve "papá" en repetidas ocasiones, lo que termina de derretir el corazón de Pangal.

Andrade ha demostrado en varias ocasiones que quiere que su hija siga su mismo espíritu aventurero, por lo que este simple, pero significativo, paso es muy importante para él.

Todo sobre Pangal Andrade