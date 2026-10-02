Gala Caldirola recuerda con cariño su matrimonio con Mauricio Isla y lo califica como su "amor más completo"
La modelo española Gala Caldirola alcanzó gran fama en nuestro país por su paso en los realities de Mega, así como por su matrimonio con el exfutbolista Mauricio Isla.
Precisamente, esta unión duró bastante tiempo, pero a su debido momento, ambos decidieron tomar caminos diferentes, dando por finalizado su matrimonio y concretando el divorcio, pero siempre unidos por su hija Luz Elif.
Por lo mismo, durante su entrevista con revista Velvet, Caldirola habló un poco sobre este matrimonio y calificó a Isla con uno de sus amores más importantes.
Gala Caldirola habla de Mauricio Isla
Y es que la española recordó con demasiado cariño su matrimonio con Mauricio Isla, ya que es el padre de su hija y alguien que siempre ha estado para apoyarla.
"Con él tuve el amor más completo que he tenido, la experiencia de amor más bonita, más profunda. Yo no me daba cuenta de que, probablemente cuando me separé, eso creó un vacío gigante en mí", aseguró.
Asimismo, aprovechó para mencionar que en la actualidad no tiene interés en estar otra vez en pareja, solo enfocada en sí misma y su hija.
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