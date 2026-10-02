"Yo lo perdoné, pero...": La inesperada y dura revelación de Gala Caldirola tras infidelidad de Luis Jiménez

02 oct. 2026 - 12:30 hrs.

La separación entre Gala Caldirola y Luis Jiménez fue, sin dudas, uno de los episodios más polémicos de este año en la farándula criolla.

Precisamente, la modelo española tenía toda su vida solucionada en Qatar cuando se enteró de que Jiménez le había sido infiel con Coté López. Esto desató un gran escándalo a nivel nacional, llegando a todos los portales de noticia.

De aquella situación ya han pasado algunas semanas y ahora, en conversación con revista Velvet, Gala Caldirola contó cuál es su situación actual con el "Mago" Jiménez.

Gala Caldirola habla de su estado actual

"Es muy pronto para definir qué fue lo que me llevó a entregarme así. Lo que te puedo decir a grandes rasgos, lo que siento en este minuto, es que en algún momento tenía ganas de volver a vivir una relación sana, bonita, constructiva. Y Luis me ofrecía eso", confesó en un comienzo.

Enseguida, explicó que "no siento que haya un vínculo. Ya no hay una relación. Ya está. Hay un pasado, una historia, dolor y también recuerdos lindos. Ahí se cierra".

"Dar el perdón, que es lo que yo he hecho con Luis, es una forma de entregártelo a ti misma y habla del amor genuino que tú sí entregaste (...) Todos en la vida nos equivocamos y a todos nos gustaría que nos perdonaran", expresó.

Finalmente, cerró diciendo que "yo lo perdoné. Pero eso no quiere decir que vaya a volver con él. Son cosas distintas. No voy a volver con él".

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