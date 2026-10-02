Joaquín Montecinos y Sabrina Sosa despiden a querido miembro de su familia: "Me parte el alma dejarte partir"

02 oct. 2026 - 11:30 hrs.

Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos quedaron con un gran vacío en su corazón luego de despedir a un querido miembro de su familia.

El futbolista nacional quedó muy afectado al darle el último adiós a su gatito Tigger, al que consideró "un hijo" desde que llegó a su vida en el año 2021.

El adiós de Sabrisa Sosa y Joaquín Montecinos a su mascota

"Hoy fue uno de esos días que jamás quisiera volver a vivir. Verte sufrir de dolor después de la vida tan hermosa que tuviste no era sano para ti ni para todos los que te amamos", escribió Joaquín Montecinos junto a un compendio de imágenes de su gatito con la familia.

Instagram @sosa_sabri

"Llegaste en una etapa muy importante de mi vida y te vas en otra aún más especial, con la llegada de tu hermanito", recordó el deportista.

"Me parte el alma dejarte partir. Teníamos tanto por vivir. Gio solo quería tenerte y jugar contigo un poquito más", comentó en referencia al pequeño de casi un año que tiene con Sosa.

"Hoy te fuiste en mis brazos, en el lugar donde más nos gustaba estar y disfrutar; nuestro lugar seguro", reveló Montecinos. "Gracias, de verdad, por todo, mi bebé. Nunca te irás de mí (...) Nos veremos algún día allá arriba. Cuida mucho de nuestra familia", dijo fnalmente.

Instagram @sosa_sabri

Por su parte, Sabri Sosa comentó que el gato se fue tranquilo, rodeado de sus seres queridos. "Un día muy difícil pero lleno de amor, en familia, para despedir a un integrante nuestro. ¡Te vamos a extrañar, Tigger!", expresó.

En el post se ven emotivas imágenes de Montecinos abrazando al minino, así como postales de la mascota junto a toda la familia, incluido Gaspar, el hijo mayor de la influencer argentina.

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